Ricardo Gareca recuerda su paso por la Roja y asegura que no hay un proyecto para que aparezcan jóvenes

Ricardo Gareca sigue recordando su desastroso paso como entrenador de la Selección chilena, donde una de las polémicas más recordadas fue el conflicto que tuvo con Arturo Vidal, cuando el "King" criticaba e insultaba por redes sociales al entrenador argentino antes de ser convocado y aseguró que uno de los problemas de fondo que atraviesa nuestro fútbol es la ausencia de un plan formativo para el recambio.

En diálogo con el diario argentino Olé, el adiestrador desclasificó la conversación que tuvo con el bicampeón de América con la Roja para considerarlo en el combinado nacional.

"Él se manifestó en el programa de él. Fue duro para conmigo, pero yo entendí que un jugador, una figura como es él, quería estar en la Selección. Después vi la posibilidad de convocarlo, lo llamé y le dije: 'Tenés las puertas abiertas acá, en la Selección, es tu casa y olvídate de lo que dijiste, para mí está todo bien a partir de ahora'", recordó el DT.

Sobre su fracaso en el "Equipo de Todos", sostuvo: "No le encontré la vuelta. Chile está atravesando un proceso en el que lo que menos hay es tolerancia porque hace tres Mundiales que no van. Mucho desgaste. Yo me vi envuelto en esa situación complicada creyendo que podía enderezar el rumbo. Me costó y no pude".

"No inicié el proceso. Yo me metí en el proceso. En Perú inicié un proceso. Acá reemplacé a Eduardo Berizzo. Muchas lesiones, muchos problemas, pero estamos para solucionar esos problemas, lamentablemente no lo pude solucionar y bueno no le encontré la vuelta", señaló.

Respecto al impacto del modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en Chile, el DT fue tajante sobre las carencias formativas: "En cuanto a eso no soy de meterme. Yo lo que creo es que tiene que haber un proyecto en el cual aparezcan jóvenes. Hoy no lo tienen".

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