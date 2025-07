Ricardo Gareca por insultos que recibió de Arturo Vidal: "No lo interpreté mal en ningún momento"

A pesar de que ya han pasado semanas desde que Ricardo Gareca selló su salida de la banca de la Selección chilena, luego de la eliminación matemática de la Roja del Mundial 2026, el técnico argentino sigue recordando su proceso en el combinado nacional.

Ahora, en conversación con el medio peruano Doble Punta, el "Tigre" se refirió a la relación con Arturo Vidal, a quien en un principio no lo consideró. Incluso, el "King" insultó al estratego en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Sin embargo, el DT le bajó el perfil, al expresar: "Vidal es un jugador que ama a su selección. Cuando no fue convocado, se manifestó en contra mía. Son palabras que por ahí no fueron las más adecuadas, pero interpreté que para ellos es como para nosotros los argentinos. Ellos no lo toman como una mala palabra, es una manera de expresarse".

"Yo no lo interpreté mal en ningún momento, porque es un jugador que luego, cuando lo tuve, me di cuenta que es de los que dejan todo por la selección", añadió.

Además, sobre los motivos para no considerar al mediocampista en los primeros meses de su proceso, sostuvo: "Nosotros llegamos y él estuvo lesionado en un principio. Después llegó a Colo-Colo, pero le dimos continuidad a un grupo. El equipo dio una respuesta importante y él estaba lesionado. Queríamos ver cómo se desenvolvía toda esa camada".

"Los muchachos que son llamados ídolos de la selección chilena tienen una edad importante. Uno tenía que empezar a ver y observar a otros muchachos con el antecedente de que Chile venía sin estar en Mundiales anteriores", sentenció Gareca.

