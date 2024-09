Ricardo Gareca pese a la histórica derrota ante Bolivia afirma que "esto no es una vergüenza"

Una derrota que caló hondo en el orgullo nacional fue la que cosechó este martes la Selección chilena, que por primera vez en su historia perdió en un encuentro oficial en calidad de local frente a Bolivia, sufriendo un inesperado 2-1 que dejó a la Roja en el penúltimo lugar de las Clasificatorias.

Tras el compromiso disputado en el estadio Nacional, el técnico Ricardo Gareca compareció ante los medios de comunicación y si bien reiteró en varias oportunidades su dolor por inesperada caída, evitó sobredimensionar el resultado.

"Simplemente perdimos un partido y no lo merecimos. Chile hizo todo para ganarlo y duele, esto está lejos de una vergüenza, tiene que ver con el dolor de una derrota, es lo que analizo. Chile hizo todo para ganarlo, pero no lo pudo hacer, hasta allí con el desarrollo del juego. Está más comprimido el calendario, pero, para mí aún tenemos las chances intactas de clasificar al Mundial", planteó de entrada el DT.

En la misma línea, el "Tigre" remarcó que "no me gusta que digan que esto fue vergonzoso, para mí eso es otra cosa, donde daríamos una imagen de bajar los brazos y no hubo entrega. En el fútbol cualquiera le gana a cualquiera, no se puede poner una definición como esa, tenemos distintos criterios".

El estratego insistió en que "la derrota me duele como a todos, esta derrota no me deja vacío, porque los muchachos dejaron el alma por ganar el partido y no se dio, y no hay que bajar los brazos. Es una derrota que nos duele a todos, todos estamos muertos en este momento, pero no acabados, duele por la manera por la que se dio, hicimos todo para no tener este resultado y en dos descuidos ellos fueron certeros".

El otrora seleccionador de Perú retomó su idea anterior y explicó que "el equipo dio todo para ganar y no pudo, pero esto no es una vergüenza. Nadie está contento con una derrota, no merece que digan que esto es una vergüenza, no tiene nada que ver, yo lo saco y me gusta aclararlo, me parece un calificativo que no merece el equipo, ni yo ni los jugadores, no lo merece nadie".

Además, remarcó que "no veo involución del equipo, lo que lamento es el resultado. Respecto al juego no vi una involución, si en el resultado, hoy no la vi, hoy creo que merecimos ganar el partido y tuvimos un crecimiento en el juego. Lo que hay que revisar es que nos llegaron dos veces y nos marcaron, eso es lo que hay que ver".

"Contabilicé muchas llegadas de Chile hoy, creo que hoy volvimos a crear las opciones que tuvimos en los primeros amistosos, no en la Copa América ni en el último partido con Argentina. A mí el equipo me gustó hoy, lo de vergonzoso no corresponde", complementó el adiestrador.

Por último, se refirió a la polémica suscitada por la anotación de Eduardo Vargas ante la lesión de Carlos Lampe, puntualizando que el delantero "puede interpretar que se cayó el arquero, pero puede ser un resbalón. Lo lamentamos por el arquero y lo que pasó, yo pensé que se haya resbalado, y después qué quieren, ¿qué no haga el gol? No tiene que ver nada con el fair play, para mí el gol es legítimo y Vargas lo hizo bien, a mi juicio".

