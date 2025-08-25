Representante de Almirón reveló gesto "por respeto al club y a sus hinchas" del DT en su salida de Colo-Colo

A pesar de que ha pasado cerca de una semana desde que se oficializó la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo-Colo, el técnico argentino sigue siendo tema.

Es que Pablo del Río, representante del estratego trasandino, entregó algunos detalles sobre la desvinculación del DT, como por ejemplo un gesto que realizó el adiestrador.

En ese sentido, sostuvo que varios abogados laborales aconsejaron al entrenador de acogerse a la "Ley Karin" tras el trato recibido por parte de la dirigencia de Blanco y Negro, pero Almirón decidió no hacerlo "por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo", lo cual evitó una batalla judicial entre las partes.

"Tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización", explicó a La Tercera.

Si bien el ex Boca Juniors tenía contrato hasta diciembre de 2026, con una cláusula de US$ 2.6 millones, finalmente acordó un finiquito de solo US$ 750 mil.

Además, Del Río se refirió al momento que se produjo el quiebre del camarín de Colo-Colo. "La tragedia del 10 de abril cambió todo. A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió", expresó, en referencia a la muerte de dos jóvenes hinchas en los alrededores del Monumental durante el partido ante Fortaleza por Copa Libertadores.

