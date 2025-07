Ricardo Gareca: "Para Chile, Vidal es como Messi en Argentina. No convocarlo me trajo problemas"

A pesar de que ya ha pasado más de un mes desde su salida de la banca de la Selección chilena después de la eliminación matemática del Mundial 2026, Ricardo Gareca no para de revivir su tormentoso paso por la Roja.

Ahora, el técnico argentino se refirió a la polémica que se generó en el país cuando no convocó a Arturo Vidal, y hasta sorprendió al compararlo con el astro trasandino Lionel Messi.

"Es un histórico. Es como Messi para Argentina. No llamarlo me generó problemas, pero en ese momento la Selección me estaba respondiendo", confesó el "Tigre" en conversación con DSports Radio.

"Lo vi con temas físicos, con alguna lesión que lo tuvo a mal traer", añadió, mientras que sobre lo que cambió para que fuera convocado, sostuvo: "Lo vi bien en Colo Colo, lo llamé y respondió. No es Vidal o yo. Tengo convicciones fuertes y eso es importante en un entrenador. Me interesa la convivencia en el día a día. Si hay falta de respeto, es otra cosa. Que se expresen no es impedimento para que yo los llame".

Además, el adiestrador trasandino agregó: "Noté el grado de compromiso que tiene con su país. La sensación que me dejó fue muy buena".

También comentó el presente de Carlos Palacios en Boca Juniors y de la opción de que Lucas Cepeda fiche en River Plate: "Cepeda es muy bueno técnicamente y se puede adaptar a Gallardo. Es una buena opción, lo mismo Palacios para Boca. De talento son muy buenos, pero tienen que demostrar la parte de carácter y profesionalismo que se necesita para esta clase de equipos".

Por último, Gareca se refirió a su fracaso en Chile: "Lo que sucedió es experiencia y se aprende. No iría el tiempo atrás en haber aceptado, hay que mirar para adelante. Me va a permitir crecer. Fue negativo el resultado, pero hay que aprender. Sobre las críticas, los cuestionamientos de la prensa son normales porque los resultados no se daban, Asumí la responsabilidad de lo que pasó. Lo entiendo y no le reprocho nada a nadie porque se como son las reglas del juego: el primer fusible es el DT".

