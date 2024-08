Ricardo Gareca descartó a Claudio Bravo para los partidos ante Argentina y Bolivia por Clasificatorias

La semana pasada trascendió que Claudio Bravo no sería considerado por el técnico Ricardo Gareca de cara a la próxima fecha doble de las Clasificatorias de septiembre, donde la Roja visitará a Argentina y recibirá a Bolivia.

Y este lunes el propio estratego argentino confirmó que descartará al golero nacional, quien se mantiene sin club tras dejar el Betis de España.

"Son decisiones muy personales, no queremos opinar respecto a eso. Tiene toda una trayectoria, está decidiendo su futuro. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, el tiempo que tuvimos de conocerlo quedo admirado de su profesionalismo y calidad como arquero", partió diciendo el "Tigre" en conversación con radio ADN

Sin embargo, reconoció que la inactividad del bicampeón de América con la Roja dificulta su nominación: "En la medida que no tenga equipo, es más complicado".

Además, ratificó que Gabriel Suazo quedó suspendido ante la "Albiceleste" tras la tarjeta roja que vio ante Canadá en la pasada Copa América de Estados Unidos: "Todavía no me oficializaron la sanción, pero por lo que tengo entendido no vamos a poder contar en la primera fecha con él".

