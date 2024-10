Ricardo Gareca califica de "inesperada" la salida de Carlos Palacios, pero no le cierra las puertas de la Roja

El técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, compareció ante los medios de comunicación con vísperas al partido ante Colombia, donde la Roja necesita imperiosamente los tres puntos para empezar a ilusionarse con al menos alcanzar el repechaje para el Mundial de 2026.

Pero al margen del partido con la "Tricolor", un tema obligado para el "Tigre" era la sorpresiva liberación del volante Carlos Palacios, quien abandonó la concentración en Juan Pinto Durán acusando "motivos personales" situación que ha generado bastante revuelo en el entorno del elenco nacional.

Sobre la salida de la "Joya", el argentino explicó que "se podría decir fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomo? Son cuestiones personales, no puedo extenderme más de eso. No tuve la oportunidad de hablar con él. Le habíamos dado para que almorzaran con la familia y regresar a dormir. Yo estaba con mis hijos y mis nietos, ya tenía llegado para llegar a las 11:00 para cena".

"Carlos me había pedido para ir un poco antes y como si tenía esa cena lo mande al preparador físico, si era tan urgente que hablara con él y siempre yo al tanto. Lo que manifestó es que eran cosas personales y lo entendemos. Cuando son cosas personales, más de ahí no me meto", complementó el estratego, quien siguió profundizando al respecto.

En ese sentido, el entrenador señaló que "le comuniqué a los muchachos, al día siguiente en la mañana, la decisión de Carlos y nada más. Por sobre todas las cosas que eran cosas personales y el grupo lo tomó bien, más allá que estábamos con un viaje encima. Nadie sabe con profundidad porque él no explicó a profundidad, cuando uno aduce eso queda como algo privado. El grupo está bien, veo a los muchachos bien, muy metidos en el partido".

Asimismo, reveló que "con él tuve una charla antes de convocarlo, para conocerlo y hablar con él. Siempre estuvo muy dispuesto. Nunca me he comprometido en nada, no me puedo comprometer ni con la figura más importante de Chile, precisamente por el cargo que tengo. Siempre aparecen jóvenes promesas, hay suspensiones, lesiones y distintas cosas, pones a un equipo y por ahí te gusta. Uno tiene que priorizar determinadas cosas, pero en este caso esto es lo único que puedo hablar de Palacios".

Pero no fue todo, ya que el adiestrador del combinado criollo sorprendió al indicar que "ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas en la selección, ni aún los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar que tienen un conflicto por algo. No me puedo dar ese lujo. Todos tienen puertas abiertas, tengan la edad que tengan. Siempre priorizo la salud de la selección. Soy un entrenador que no discute con colegas ni con jugadores".

Incluso, se mostró dispuesto a considerar a Arturo Vidal, quien dejó entrever que no formaría parte del actual proceso. "Tiene puertas abiertas. Puedo interpretar que si un jugador no tiene la cabeza para un viaje como este, lo tomo como un gesto de nobleza. Que sepa la gente que el grupo está bien, que los que están, están bien. Eso para mí es lo más importante", remarcó el DT trasandino.

En cuanto a los rumores sobre una posible renuncia en caso de perder ante los "cafetaleros", puntualizó que "solo pienso en sacar un buen resultado. Yo estoy muy mentalizado en la Selección Chilena, estoy mentalizado en sacar un buen resultado. Estamos en una etapa en la que vamos paso a paso. Estamos en una situación en la que hay que ir paso a paso, hay que ser muy prudente. Estoy consciente que las fechas se acortan y hay que ver qué es lo que quiere la dirigencia, tenemos objetivos cortos".

Por último, Gareca apuntó que "es fundamental que nos soltemos en nuestro juego, que hagamos lo que estamos capacitados para hacer. Estamos en una situación en la que Colombia puede llegar a ser el favorito. Como integrante del cuerpo técnico sé que mientras podamos crecer en el juego, vamos a ser protagonistas. Tomamos en cuenta el rival y estaremos atento a cada aspecto. Me gustaría que recuperemos lo que mostramos ni bien llegamos, ojalá podamos hacerlo mañana".

PURANOTICIA