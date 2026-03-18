Ricardo Gareca bromea con su fracaso en la Roja: "En Perú me quieren más porque dirigí a Chile y terminamos últimos"

El exdirector técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, lanzó una polémica declaración respecto del renovado cariño que recibe por parte de la fanaticada peruana después de su paupérrimo proceso que dejó a la Roja en el último puesto de las Clasificatorias al Mundial de 2026.

En conversación con el programa 'La Sustancia', el "Tigre" aseguró entre risas que "la gente (de Perú) ahora me quiere más, porque como dirigí la selección de Chile y terminamos últimos... No sé, a lo mejor deben haber pensado que lo hice a propósito".

Al margen de esta controvertida declaración, el argentino afirmó que "tengo que decir que me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile. No celebro los resultados, pero me trataron muy bien".

Cabe señalar que en su año y medio al mando del combinado nacional, Gareca cosechó cuatro victorias, igual número de empates y nueve derrotas, firmando un pobre 31,37% de rendimiento.

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