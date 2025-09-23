Ricardo Gareca aseguró que "no tuve mucho tiempo" para trabajar en la Roja

A más de tres meses de su salida de la banca de la Selección chilena, Ricardo Gareca volvió a repasar su fracaso en la Roja, el cual atribuyó al poco tiempo de trabajo que contó a pesar de haber estado por más de un año y medio en el cargo.

En conversación con radio Caracol de Colombia, el "Tigre" reconoció que "no fue buena deportivamente, ya los resultados están a la vista. Nunca le pude encontrar la vuelta. Fue muy mortificante, por el hecho de que cuenta con muy buenos jugadores y tenía mucha expectativa de poder entablar algo.

De todas maneras, el entrenador argentino reparó en que "no tuve mucho tiempo tampoco, porque fue un proceso ya comenzado, entonces había que dar un resultado en forma inmediata y no lo pude lograr en ese aspecto".

A pesar de las críticas en su contra, el DT aseguró que "conocí un país bárbaro, hermoso. La verdad que me trataron muy bien dirigencialmente. Lógicamente, cuando los resultados no se dan deportivamente, siempre afloran críticas de todo tipo. Eso es algo que a lo que estoy totalmente acostumbrado. Tomo en cuenta si cuando me tocó estar en la calle me faltaron el respeto y nunca ocurrió".

En cuanto a la relación con el plantel, el estratego remarcó que "con los jugadores jamás tuve un incidente, jamás tuve un problema, hablo en el tema de concentración, del vestuario. Eso para mí fue muy importante, después los resultados no se dieron. Pero estoy agradecido por el trato recibido".

Con respecto a su regreso a los banquillos, Gareca aclaró que "ahora que tengo este tiempo voy a tratar de aprovecharlo para estar no solamente con mi familia, sino también de culminar algunos emprendimientos que tenemos, pero ya todo lo que tenga que ver con el año que viene, la idea es poder empezar a trabajar. Ya en enero podría escuchar ofertas".

