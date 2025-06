Ricardo Gareca anticipa el partido contra Argentina y aborda la cláusula que lo puede sacar de la Roja

La Selección chilena tendrá una crucial jornada este jueves cuando reciba a las 21:00 horas a Argentina, vigente campeón del mundo, en el estadio Nacional. Es que la Roja podría quedar pendiendo de un hilo en estas Clasificatorias para el Mundial 2026, y de paso, anticipar la salida de Ricardo Gareca de la banca.

Este miércoles, el técnico del combinado nacional brindó la tradicional conferencia de prensa previa, donde explicó por qué desea continuar con el proceso en el "Equipo de Todos".

"La fe, la confianza que nos tenemos como cuerpo técnico y a los jugadores. A eso me aferro. Los partidos hay que jugarlos más allá de las dificultades y me aferro a la experiencia que tengo de años. Nunca hay que bajar los brazos mientras las posibilidades estén. Ojalá le podamos dar un lindo espectáculo a la gente", comenzó diciendo el "Tigre".

"Post Barranquilla fue un momento crítico, no me gustó lo que hizo el equipo, la forma y la manera en que perdimos y tuvimos un respaldo importante de la dirigencia. Luego tuvimos un cambio ante Venezuela y Perú. El equipo empezó a mostrar un rendimiento y me aferro que a partir de ahí se comenzó a mejorar, aunque no se obtuvieron los resultados deseados. Me aferro a que el equipo va creciendo en rendimiento y creo que eso nos mantuvo en el cargo, que el rendimiento fue mejor pese a los resultados", añadió.

Además, contó por qué se mantuvo en su puesto, pese a que tras la última fecha doble de marzo parecía que se iba, pero se dijo que un tema económico habría frenado su despido. En ese sentido, realizó una aclaración: "La dirigencia en el día a día, siempre he notado respaldo. Cuando nos juntamos no fue problema la parte económica. Yo facilité todo y ellos decidieron respaldarnos, creer en nosotros. Si bien defiendo mi contrato, el tema económico no es problema para mí. Soy un profesional y entiendo. Me sostengo por lo deportivo, porque soy un profesional, tengo fe y apuesto por mi trabajo. Yo tengo pensado terminar mi contrato. Jamás me he ido mal de donde he estado, pese a las circunstancias. Yo no soy un problema para ellos, jamás lo he sido y supongo que creen que podemos revertir esto. Yo no exigí nada".

"No puedo pensar que son mis últimos partidos, eso me desenfocaría, yo pienso que es como el primer partido y que quiero continuar, salir de todo esto y seguir con mi proceso", agregó.

Consultado por los dichos de Pablo Milad, presidente de la ANFP y quien ratificó que si Chile queda sin opciones matemáticas el DT ya puede ser despedido sin pago de indemnización, sostuvo: "No fue un impedimento antes (lo económico), no voy a complicar nada porque jamás lo he hecho. Es verdad que si matemáticamente quedo sin posibilidades, la dirigencia me puede despedir. Si me respaldan hasta el final cumpliré mi contrato. Yo tengo ganas de continuar, Chile necesita seguir un proceso. Cuanto más un técnico esté insertado en la selección, conozca a los jugadores, tenga conocimiento de todo lo que hay, mientras más se empape, mejor. Yo tengo ganas de continuar, pero dependerá de los dirigentes".

Sobre el duelo ante la Albiceleste, comentó: "Siempre es complicado enfrentar a Argentina. Aparte de la rivalidad que se ha instalado, ellos siempre salen a ganar independiente de los muchachos que estén y de que ya estén clasificados. Siempre es un rival complicado. Tenemos que estar concentrados, hacer nuestro juego y el mejor partido".

Respecto a las ausencias de Eduardo Vargas y Fernando Zampedri, respondió: "Pasa por no tener resultados. Hemos tratado de sostener, de buscar, pero no es responsabilidad de los muchachos. Zampedri fue muy poco lo que lo observamos. Tiene que ver con lo que queremos para Chile. Lo que hemos visto y lo que queremos ahora. Contar con Alexis y ver dónde se acomoda mejor y que creemos que se acomoda mejor. Lo mismo con Dávila, que está jugando de centrodelantero y otros chicos que asoman en esa posición.

Profundizando en el jugador del Udinese, añadió: "Todos sabemos lo que es, un jugador diferente, que ama su selección, independiente de su momento siempre acude a la selección y es algo para destacar".

En cuanto a Carlos Palacios, Gareca sostuvo: "Me tocó tenerlo, él tuvo problemas personales, lo entendimos y se alejó un poco de la selección, pero no lo dejamos de tener en cuenta. Ojalá vuelva más adelante, pero seguirá siendo opción en la medida que tenga ganas de estar en la Selección".

