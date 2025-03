Ricardo Gareca aclara rumores por baja de Alexis Sánchez y no descarta renunciar a la Roja

Tras la derrota ante Paraguay en Asunción, en la Selección chilena ya se enfocan de lleno en el partido de este martes ante Ecuador en el estadio Nacional (21:00 horas), por el cierre de esta fecha doble de marzo de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Este lunes, el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, habló de varios temas, como la sensible baja de Alexis Sánchez, el equipo titular, y su futuro en la banca del combinado nacional.

Sobre la ausencia del tocopillano, sostuvo: "Lamentablemente nos tocó esta situación, no haber podido contar con él en ningún momento de nuestro proceso. Es lo que toca, lo lamentamos. Es un jugador consolidado y que lo idolotra todo el pueblo. Lo que más deseamos es su pronta recuperación".

Sobre los rumores de que el delantero del Udinese se habría molestado porque no sería titular ante Paraguay, y que ese sería el motivo por el que no viajó, El "Tigre" fue categórico: "No creo eso de Alexis. Se vea o no, no lo creo, por más que salgan esas versiones. Es un profesional al 100%, entrega todo por la selección. Estamos convencidos de que tiene ganas, pero le molesta, no está al 100% y eso es un impedimento. Jamás decidí si jugaba o no porque se lesionó. Nunca percibí algo que me haga dudas de Alexis que no quiera estar, lo descarto".

Consultado sobre su futuro, a diferencia de la derrota ante los guaraníes, donde dijo que continuaría, ahora fue más mesurado: "Estoy un poco más cauto en todo, lo que menos quiero es una situación incómoda, que se viva algo incómodo. Deseo seguir, es lo que he manifestado, estoy cómodo, nos atienden bien, nos atienden bien, los jugadores me gustan. Es un deseo personal, pero no puedo ser determinante, se puede malinterpretar. Entiendo toda la presión que hay. Quiero que reine un ambiente tranquilo por sobre todas las cosas".

"La ilusión fe y confianza de que podemos sacar los partidos adelante. No me gustaría entrar en terreno de suposiciones. Tenemos pensado sacar este partido y ver en qué situación nos encuentra", agregó.

Respecto al equipo titular que utilizaría ante Ecuador, comentó: "Todavía no confirmados nada, será este martes. Si hay alguna modificación, no tiene que ver con bajo rendimiento, pasa por lo que uno ven el partido. Estamos conformes con todos los muchachos".

En cuanto al delicado momento de la Roja, sostuvo: "Hay autocrítica, por supuesto, hemos reconocido el momento, pero no significa que no nos podamos recuperar. No hemos podido torcer la realidad, pero tenemos la esperanza de hacerlo. Dentro un grupo que pelean por el medio cupo, no estamos tan lejos y mientras eso ocurra no podemos perder las esperanzas. Hay que dejar atrás todo y recuperarnos en el próximo partido que es una final. Tenemos posibilidades todavía porque conozco el fútbol, no hay que bajar los brazos y cada partido es una nueva posibilidad".

Por último, sobre el cotejo ante los del Guayas, dijo: "Tenemos un equipo muy competitivo, estamos con nuestro público, jugando de local. Las posibilidades están. Venezuela también venía bien y sacamos adelante el partido. Respetamos al rival, lo valoramos, pero tenemos nuestras posibilidades".

PURANOTICIA