Ricardo Abumohor y venta de O'Higgins a mexicanos: "No seremos Everton, el camino es otro"

O'Higgins de Rancagua se prepara para oficializar su venta al Grupo Caliente, conglomerado mexicano que posee al Tijuana y Querétaro.

Esta situación ha generado bastantes críticas de los hinchas del cuadro celeste, debido al manejo de grupos aztecas con equipos chilenos, como es el caso de Everton de Viña del Mar.



Por eso, Ricardo Abumohor, dueño del conjunto rancagüino, aclaró las razones del traspaso al conglomerado mexicano, que también tiene en su poder a elencos como Elche de España y Defensa y Justicia de Argentina.



"Hemos señalado hace varios años que el club necesitaba una mayor inversión porque está preparado para competir internacionalmente, hay un principio de acuerdo y faltan cosas por terminar", expresó el directivo en conversación con RedGol.



"No seremos Everton, el camino es otro. Ellos son una institución seria, con un camino y no tienen mayores problemas. Debiéramos ir nosotros por los pasos de engrandecer la institución, este es un grupo muy grande (Caliente)", añadió el ex presidente de la ANFP.



Además, Abumohor explicó que los próximos dueños de O'Higgins "tienen equipos en Europa, el Elche que subió, han hecho una labor muy buena en Defensa de Justicia. Veo que las intenciones de ellos son invertir, compraron el Monasterio (Celeste) y todo, eso es un buen síntoma. Estamos buscando todos que O’Higgins pueda ser más grande".

PURANOTICIA