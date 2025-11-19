Revocan fallo y sentencian el descenso de Deportes Melipilla en la Segunda División Profesional

El Tribunal de Disciplina de la ANFP asestó un golpe mortal a Deportes Melipilla y decretó el descenso del conjunto metropolitano desde la Segunda División Profesional al fútbol amateur.

La Segunda Sala del organismo revocó el fallo de primera instancia que había desestimado la denuncia de la Unidad de Control Financiero, entidad que había acusado al "Potro Solitario" de no haber restituido la garantía para el pago por subrogación a los jugadores.

"Hubo ejecución de la garantía, aunque no se lograra el recupero efectivo, de modo que, en los hechos, la garantía no cumplió su objetivo y quedó disminuida o perjudicada, correspondiendo al club proceder a su reintegro para mantener la disponibilidad de los montos que exigen las bases, lo que fue oportunamente informado y requerido al club", reza parte del dictamen publicado por la emisora.

En el escrito se considera además que el club "no solamente no cumplió oportunamente con sus obligaciones laborales y previsionales, principal y básica obligación de todo club que dispute un torneo de fútbol profesional en Chile de acuerdo a nuestra normativa, sino que además la garantía constituida para ello conforme a las Bases, solo lo fue en términos formales, ya que su ejecución se vio frustrada, incurriendo en una segunda falta y, al ser requerido para reconstituir la garantía dentro del plazo contemplado en las bases, tampoco lo hizo, haciéndose acreedor a la sanción contemplada en ellas".

A raíz de esta situación, se aplicó una resta de tres unidades por cada semana de atraso en la devolución de la garantía, partiendo desde el 26 de agosto, lo que significó quitarle 36 unidades al elenco melipillano, quedando con -18 y perdió la categoría junto a San Antonio Unido, que también había sido castigado.

