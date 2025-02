Revisa la programación del arranque del Campeonato Nacional 2025

Después de más de tres meses, vuelve a rodar la pelotita por el Campeonato Nacional de Primera División del fútbol chileno, pues este fin de semana se disputará la primera fecha del certamen.

Todo arrancará este viernes 14 de febrero, cuando Deportes Iquique reciba a Coquimbo Unido a las 21:00 horas en el estadio Tierra de Campeones.

En tanto, el sábado 15 destaca el cotejo entre Universidad de Chile y Ñublense, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Para el domingo 16 está programado el estreno de Colo Colo, campeón vigente, que visitará a Deportes La Serena a las 12:00 en el estadio La Portada.

Finalmente, la primera fecha llegará a su fin el lunes 17 con dos partidos, donde resalta el de Universidad Católica frente a Audax Italiano a las 18:00 en Santa Laura.

Esta es la programación completa de la primera fecha del Campeonato Nacional 2025:

VIERNES 14 DE FEBRERO

21:00 horas, Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, estadio Tierra de Campeones.

SÁBADO 15 DE FEBRERO

18:00 horas, O'Higgins vs. Huachipato, estadio Jorge Silva.

18:00 horas, Palestino vs. Cobresal, estadio Municipal La Cisterna.

20:30 horas, Universidad de Chile vs. Ñublense, Estadio Nacional.

DOMINGO 16 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.

20:30 horas, Deportes Limache vs. Everton, estadio Nicolás Chahuán.

LUNES 17 DE FEBRERO

18:00 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio Santa Laura.

20:30 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán.

