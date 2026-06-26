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Revisa la programación de la cuarta fecha de la Copa Chile: la acción se extenderá hasta el lunes

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La jornada se cerrará el lunes 29 con el duelo donde Unión Española recibirá a Colo-Colo en el estadio Santa Laura.

Revisa la programación de la cuarta fecha de la Copa Chile: la acción se extenderá hasta el lunes
Viernes 26 de junio de 2026 14:05
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PROGRAMACIÓN

La acción por la Copa Chile 2026 no se detiene y este fin de semana se disputará la cuarta fecha de la fase grupal de la competencia.

Todo arrancará este viernes con el partido entre Everton y Deportes Copiapó, a las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

En tanto, el sábado destaca el cotejo donde Universidad Católica recibirá a San Luis de Quillota, a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente al grupo B.

Por su lado, el domingo resalta el encuentro donde Universidad de Chile se medirá con Unión San Felipe, a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, válido por el grupo D del certamen.

La jornada se cerrará el lunes con el duelo donde Colo-Colo visitará a Unión Española a las 19:30 horas en el estadio Santa Laura, correspondiente al Grupo E.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 26 DE JUNIO

  • 19:00 horas, Everton vs. Deportes Copiapó, estadio Sausalito.

SÁBADO 27 DE JUNIO

  • 17:00 horas, Deportes Santa Cruz vs. Palestino, estadio Joaquín Muñoz.
  • 17:00 horas, San Marcos vs. Coquimbo Unido, estadio Carlos Dittborn.
  • 17:00 horas, Deportes Limache vs. Deportes Iquique, estadio Lucio Fariña.
  • 17:30 horas, Audax Italiano vs. Magallanes, estadio Bicentenario La Florida.
  • 20:00 horas, Universidad Católica vs. San Luis, Claro Arena.

DOMINGO 28 DE JUNIO

  • 12:30 horas, Deportes La Serena vs. Cobreloa, estadio La Portada.
  • 12:30 horas, Cobresal vs. Deportes Antofagasta, estadio El Cobre.
  • 15:00 horas, Unión La Calera vs. Santiago Wanderers, estadio Nicolás Chahuán.
  • 15:00 horas, Huachipato vs. Deportes Temuco, estadio Huachipato.
  • 16:00 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Concepción, estadio La Granja.
  • 17:00 horas, Rangers vs. Ñublense, estadio Iván Azócar Bernales.
  • 17:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Recoleta, estadio El Teniente.
  • 17:30 horas, Universidad de Chile vs. Unión San Felipe, Estadio Nacional.
  • 20:00 horas, Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción, estadio Chinquihue.

LUNES 29 DE JUNIO

  • 19:30 horas, Unión Española vs. Colo-Colo, estadio Santa Laura.

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