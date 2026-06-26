Revisa la programación de la cuarta fecha de la Copa Chile: la acción se extenderá hasta el lunes

La acción por la Copa Chile 2026 no se detiene y este fin de semana se disputará la cuarta fecha de la fase grupal de la competencia.

Todo arrancará este viernes con el partido entre Everton y Deportes Copiapó, a las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

En tanto, el sábado destaca el cotejo donde Universidad Católica recibirá a San Luis de Quillota, a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente al grupo B.

Por su lado, el domingo resalta el encuentro donde Universidad de Chile se medirá con Unión San Felipe, a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, válido por el grupo D del certamen.

La jornada se cerrará el lunes con el duelo donde Colo-Colo visitará a Unión Española a las 19:30 horas en el estadio Santa Laura, correspondiente al Grupo E.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 26 DE JUNIO

19:00 horas, Everton vs. Deportes Copiapó, estadio Sausalito.

SÁBADO 27 DE JUNIO

17:00 horas, Deportes Santa Cruz vs. Palestino , estadio Joaquín Muñoz.

, estadio Joaquín Muñoz. 17:00 horas, San Marcos vs. Coquimbo Unido , estadio Carlos Dittborn.

, estadio Carlos Dittborn. 17:00 horas, Deportes Limache vs. Deportes Iquique , estadio Lucio Fariña.

, estadio Lucio Fariña. 17:30 horas, Audax Italiano vs. Magallanes , estadio Bicentenario La Florida.

, estadio Bicentenario La Florida. 20:00 horas, Universidad Católica vs. San Luis, Claro Arena.

DOMINGO 28 DE JUNIO

12:30 horas, Deportes La Serena vs. Cobreloa , estadio La Portada.

, estadio La Portada. 12:30 horas, Cobresal vs. Deportes Antofagasta , estadio El Cobre.

, estadio El Cobre. 15:00 horas, Unión La Calera vs. Santiago Wanderers , estadio Nicolás Chahuán.

, estadio Nicolás Chahuán. 15:00 horas, Huachipato vs. Deportes Temuco , estadio Huachipato.

, estadio Huachipato. 16:00 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Concepción , estadio La Granja.

, estadio La Granja. 17:00 horas, Rangers vs. Ñublense , estadio Iván Azócar Bernales.

, estadio Iván Azócar Bernales. 17:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Recoleta , estadio El Teniente.

, estadio El Teniente. 17:30 horas, Universidad de Chile vs. Unión San Felipe , Estadio Nacional.

, Estadio Nacional. 20:00 horas, Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción, estadio Chinquihue.

LUNES 29 DE JUNIO

19:30 horas, Unión Española vs. Colo-Colo, estadio Santa Laura.

PURANOTICIA