Revisa la programación de la cuarta fecha de la Copa Chile: la acción se extenderá hasta el lunes

La jornada se cerrará el lunes 29 con el duelo donde Unión Española recibirá a Colo-Colo en el estadio Santa Laura.
La acción por la Copa Chile 2026 no se detiene y este fin de semana se disputará la cuarta fecha de la fase grupal de la competencia.
Todo arrancará este viernes con el partido entre Everton y Deportes Copiapó, a las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
En tanto, el sábado destaca el cotejo donde Universidad Católica recibirá a San Luis de Quillota, a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente al grupo B.
Por su lado, el domingo resalta el encuentro donde Universidad de Chile se medirá con Unión San Felipe, a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, válido por el grupo D del certamen.
La jornada se cerrará el lunes con el duelo donde Colo-Colo visitará a Unión Española a las 19:30 horas en el estadio Santa Laura, correspondiente al Grupo E.
VIERNES 26 DE JUNIO
SÁBADO 27 DE JUNIO
DOMINGO 28 DE JUNIO
LUNES 29 DE JUNIO
PURANOTICIA