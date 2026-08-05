D. Iquique se impone con comodidad a D. Limache y avanza a octavos de final de la Copa Chile

Deportes Iquique clasificó a los octavos de final de Copa Chile tras derrotar a Deportes Limache, en el marco del cierre del grupo A.

Los "dragones celestes" aprovecharon el aliento de su público para vencer por un cómodo 3-1 a un "Tomate Mecánico" que se ilusionó con al menos haber igualado el compromiso.

Bayron Barrera (46') y Agustín Venezia (62') pusieron en ventaja a los locales, Marcos Arturia (66') descontó para la visita y Barrera apareció nuevamente para sellar el triunfo de los nortinos.

Los rojinegros, además, sufrieron la expulsión del defensa Augusto Aguirre a los 88'.

En la misma zona, Coquimbo Unido venció por la cuenta mínima a San Marcos de Arica, por lo que terminaron punteros de grupo con 12 puntos, uno más que el combinado de Tarapacá.

Los "tomateros", en tanto, fueron terceros con ocho unidades y el cuadro "santo" acabó colista con apenas un positivo.

En el marco de los octavos de final del certamen, Coquimbo Unido enfrentará a Cobreloa, puntero de la Liga de Ascenso, mientras que Deportes Iquique se verá las caras con Deportes Antofagasta.

(Imagen: @cdiquique)

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