Revelan que Internacional de Porto Alegre presentó una oferta por Alexis Sánchez

Tras concretar su salida del Sevilla de España, Alexis Sánchez continúa evaluando con calma su futuro de cara a la próxima temporada, mientras siguen apareciendo posibles destinos para el goleador histórico de la Selección chilena.

En las últimas horas, surgió una nueva alternativa para el delantero nacional, luego de que se diera a conocer la existencia de una supuesta oferta proveniente del fútbol brasileño.

Según informó el periodista de TNT Sports, Felipe Cartagena Carvajal, Internacional de Porto Alegre, club donde actualmente milita el defensa chileno Guillermo Maripán, presentó una importante propuesta para intentar fichar al atacante tocopillano.

"La información que manejo sobre Alexis Sánchez es que tiene una propuesta en la mesa de Inter de Porto Alegre, de un contrato por un año y 80 mil dólares mensuales", escribió el reportero a través de sus redes sociales.

No obstante, Cartagena precisó que, por ahora, la prioridad del exdelantero del Sevilla sigue siendo continuar su carrera en el fútbol europeo.

"La prioridad del tocopillano es seguir en Europa", enfatizó el periodista en la misma publicación.

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