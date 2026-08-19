Ratifican resta de puntos a Curicó Unido en el Ascenso por el incumplimiento del minutaje Sub-21

Curicó Unido recibió un duro golpe en la Liga de Ascenso. Es que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó este miércoles la resta de tres puntos para el cuadro "tortero".

El motivo pasa porque el conjunto maulino, que viene de ser goleado por 4-0 ante Deportes Copiapó, incumplió el reglamento del minutaje Sub-21 en la primera rueda del torneo del ascenso.

De acuerdo al organismo de Quilín, se comprobó que el equipo registró 909 minutos y no los 945 que exige la norma para los jugadores Sub-21.

El club apeló al castigo que se le impuso en primera instancia, al informar que tenía dos jugadores citados a la Roja en el Sudamericano Sub-17 (Lucas López y Diego Avendaño), por lo que había zafado momentáneamente.

Sin embargo, la Segunda Sala desestimó el reclamo y ahora Curicó pasó de tener 20 a 17 puntos, por lo que cayó al antepenúltimo puesto de la tabla, solo superando a Deportes Santa Cruz, que tiene 16 unidades, y a Rangers, con 6 positivos.

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