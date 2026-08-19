"Confío en usted, Presidente": Alexis Sánchez envía mensaje a Kast y le ofrece ayuda ante catástrofe en Tocopilla

Si bien Alexis Sánchez está enfocado en su nuevz etapa en el FC Montreal, donde podría debutar este miércoles en la Major League Soccer, también tiene un ojo puesto en lo que pasa en Chile, sobre todo en su natal Tocopilla, zona que fue decretada en estado de catástrofe por las fuertes lluvias de los últimos días.

En ese sentido, el goleador histórico de la Roja utilizó sus redes sociales para destacar el viaje del Presidente José Antonio Kast a la ciudad.

"Confío en usted, Presidente", escribió el bicampéon de América en una historia donde repostea un reel del Mandatario subiendo al avión para viajar a la ciudad nortina.

"Si necesita ayuda, estoy disponible", añadió el exatacante del Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Sevilla, entre otros clubes.

El apoyo de Alexis generó una ola de críticas por entregar su respaldo al jefe de Estado, por lo que el ariete escribió otro mensaje, aunque esta vez sin aludir al Presidente.

"Espero que cuando pase una semana o dos, no se olviden del norte, como siempre pasa … Siempre estaré presente en mi Tocopilla que me vio crecer, como siempre lo he hecho, para ayudar a familias, niños y adultos mayores, aunque no sea mi responsabilidad. Mi Tocopilla, nunca estarán solos", sostuvo el criollo.

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