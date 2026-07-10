Revelan que Guillermo Maripán estuvo en la mira de cuatro clubes brasileños antes de fichar por Internacional

Guillermo Maripán puso fin a una etapa de nueve años en el fútbol europeo para regresar a Sudamérica como nuevo refuerzo del Internacional de Porto Alegre, luego de finalizar su vínculo con el Torino de Italia.

No obstante, el defensa de la Selección Chilena también estuvo en la órbita de otros clubes brasileños. En las últimas horas, se reveló que cuatro equipos del Brasileirao intentaron quedarse con los servicios del formado en Universidad Católica antes de que se concretara su llegada al conjunto de Porto Alegre.

Según AS Chile, Botafogo fue el primer club que buscó incorporar a Maripán. Sin embargo, las gestiones no prosperaron debido a que la institución mantiene problemas judiciales con la FIFA.

Posteriormente, Vasco da Gama y Atlético Mineiro también consultaron las condiciones para fichar al zaguero nacional, aunque ninguno logró avanzar en las negociaciones.

Finalmente, Palmeiras también mostró interés en el defensor chileno, pero terminó cambiando de objetivo y fue a la carga por Alexander Barboza.

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