Revelan que Felipe Loyola llegará este sábado a Italia y anticipan su rol en el Pisa de la Serie A

Felipe Loyola dio una entrevista donde dejó en claro su salida de Independiente de Avellaneda, anticipando su inminente llegada a préstamo al Pisa, elenco que marcha penúltimo de la Serie A.

Si bien ninguno de los dos equipos han oficializado el traspaso, el medio tano "Sesta Porta" reveló que el mediocampista arribaría al país durante la noche de este sábado, es decir, durante la tarde chilena.

Con respecto al acuerdo, el citado portal detalló que el conjunto "nerazzurri" habría aceptado una sesión con opción de compra, con un cargo de 1,3 millones de euros más 200 mil de la moneda europea tras los tres primeros cotejos y, en caso de completar cinco duelos, el cuadro "Torri" tendría que ejecutar la compra por 5,5 millones de euros, monto distribuido en varios años.

Asimismo, apuntó que esos 7 millones de euros corresponderían al 70% de la carta de "Pipe" y recién en la siguiente temporada podría cancelar el 30% restate por un monto cercano a los 4,25 millones de euros.

Por otra parte, en la publicación también se aventuraron a señalar que el formado en Colo-Colo podría jugar tanto de mediocampista defensivo para aportar en la línea de tres que ocupa el técnico Alberto Gilardino o, en su defecto, como volante central con mayor libertad de movimiento.

"La idea es que alterne entre Akinsanmiro y Aebischer, sobre todo porque esta temporada ha sido muy intensa, y en ese momento, es lógico esperar que los nuevos jugadores se utilicen ampliamente", finalizaron.

(Imagen: @pipe.loyola)

PURANOTICIA