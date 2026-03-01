Lucas Cepeda suma nueva titularidad en empate del Elche ante Espanyol

El delantero chileno Lucas Cepeda sumó su tercer partido como titular con el Elche, que rescató un sufrido empate 2-2 ante Espanyol por la fecha 26 de La Liga, resultado que le permite mantenerse fuera de la zona de descenso.

El atacante nacional participó activamente en acciones de riesgo y aportó movilidad en el frente ofensivo, aunque fue reemplazado en el minuto 71 por Grady Diangana.

Espanyol abrió la cuenta tempranamente con gol de Enrique García (6’), mientras Marc Aguado (42’) igualó para el Elche antes del descanso, en un duelo que se mantuvo abierto.

Carlos Romero (56’) volvió a adelantar a los visitantes, complicando al cuadro franjiverde, que debió esforzarse hasta el final para evitar una nueva derrota.

Cuando el partido expiraba, el árbitro sancionó un penal por mano en el área, que Rafael Mir convirtió en el definitivo 2-2, desatando el alivio de los locales.

Pese al empate, el Elche se mantiene en el puesto 17 con 26 puntos, apenas dos unidades por encima de la zona de descenso.

El equipo intentará cortar su racha de nueve partidos sin ganar el próximo domingo, cuando visite a Villarreal en busca de un triunfo que le permita respirar con mayor tranquilidad en la tabla.

