Promesa de Universidad Católica estaría cerca de fichar por Corinthians

El delantero colombiano Nicolás Girón, canterano de Universidad Católica, estaría a detalles de concretar el salto más importante de su carrera, con negociaciones avanzadas para incorporarse al Corinthians de Brasil.

El atacante de 19 años, aún poco conocido en el medio local, es considerado una de las proyecciones jóvenes del club cruzado, lo que ha despertado el interés del gigante paulista.

Según información del periodista José Tomás Fernández, Girón se sumaría al equipo Sub 20 del Corinthians en calidad de préstamo, en una operación que podría extenderse hasta diciembre de 2027.

El acuerdo contemplaría además la opción para el club brasileño de adquirir el 35% de su carta en enero de ese mismo año, lo que abriría la puerta a una transferencia definitiva.

Cabe recordar que a fines de 2025, antes de firmar su contrato profesional con Universidad Católica, el delantero también estuvo en la órbita de otro club extranjero, aunque las negociaciones no prosperaron.

La posible salida del joven atacante refleja la proyección internacional de las divisiones formativas cruzadas y la oportunidad de que el jugador se desarrolle en un entorno altamente competitivo.

