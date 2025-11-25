Revelan que "durante más de un año" el Manchester United ha seguido a Darío Osorio

Las grandes actuaciones que ha tenido Darío Osorio con la camiseta del FC Midtjylland de Dinamarca, parecen haber llamado la atención de uno de los clubes más importantes y ganadores de Inglaterra.

Así lo hizo saber el periodista Paddy Keogh, fundador del portal Attacking Footby, quien informó que el Manchester United tendría en carpeta al chileno, aunque la prioridad la tendría uno de sus compañeros en el cuadro escandinavo.

Por medio su cuenta de X, el comunicador sostuvo que los 'diablos rojos' "han estado siguiendo al extremo del FC Midtjylland, Darío Osorio, durante más de un año, pero es el delantero Franculino Djú quien realmente ha llamado la atención esta temporada".

"El jugador de 21 años ha explotado en forma, anotando 14 goles en 14 partidos de la Superliga danesa, y los ojeadores del United, según se informa, siguen de cerca su progreso", sumó el irlandés.

Aunque los números del futbolista africano son impresionantes, Osorio también ha brillado con luz propia en la presente campaña, aportando con cinco anotaciones y siete asistencias en 23 compromisos.

