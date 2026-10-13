Revelan que Darío Osorio rechazó millonaria oferta de Arabia Saudita antes de fichar en el Crystal Palace

Después de tres años, Darío Osorio dejó el Midtjylland para dar el salto a la Premier League, tras concretar su fichaje por el Crystal Palace de Inglaterra.

Sin embargo, el joven delantero chileno recibió una propuesta que pudo cambiar el rumbo de su carrera antes de sellar su llegada al conjunto inglés. Así lo reveló Kristian Bak Nielsen, director deportivo del cuadro danés, quien dio a conocer que el seleccionado nacional tuvo sobre la mesa una millonaria oferta proveniente de Medio Oriente.

"Osorio podría haber ganado más dinero en Arabia Saudita. Y probablemente nosotros podríamos haber conseguido una cifra ligeramente superior por él", reconoció el directivo en conversación con el periódico danés Ekstra Bladet.

Pese a las ventajas económicas que ofrecía la propuesta, la operación no prosperó, ya que el club danés optó por priorizar el desarrollo deportivo del futbolista y su objetivo de jugar en una de las principales ligas de Europa.

"Para nosotros era más importante que Osorio viera cumplido su sueño. Y que nosotros, como club, pudiéramos enviar a un jugador directamente a la Premier League", sentenció Bak Nielsen.

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