La Selección chilena Sub-17 sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante República Dominicana, resultado que puso en suspenso su eventual clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Qatar.

Tras el cotejo, el director técnico nacional, Ariel Leporati, fue autocrítico. "Teníamos muchas esperanzas en poder ganar el partido y conseguir la clasificación. Sabíamos que iba a ser un partido así, aguerrido, que ellos iban a tener su chance", partió señalando.

En esa misma línea, el entrenador admitió que "nos dieron espacios, había que tener mucho cuidado con estas contras. Creo que lo pudimos solucionar los primeros minutos. Nos llegamos a acercar al gol, conseguimos un penal, lo fallamos. Ese golpe nos duró un par de minutos. Y, después, unos minutos más tarde, nos hicieron el 1-0. Fue un doble cachetazo".

Sin embargo, aclaró que "sería una excusa decir que perdimos el partido por el penal, efectivamente nos pegó, pero como nos pasó el día sábado (ante Argelia) tuvimos que reaccionar a dos golpes rápidos y el equipo está preparado, tienen esa capacidad y resiliencia".

Asimismo, el estratego afirmó que "esto es así: cuando no eres mejor que el rival en todos los aspectos los partidos no se ganan. No es simplemente pararse en la cancha y ganar los partidos. Ahora tenemos que dar vuelta la página y preparar lo que viene".

Siguiendo esa misma línea, Leporati indicó que "no es el fin del mundo hoy, al contrario. Esto es deporte, estos traspiés pueden ocurrir. Y lo importante va a ser cómo nos levantamos mañana y cómo afrontamos el desafío que viene".

Cabe señalar que la Rojita volverá a la cancha este viernes al mediodía para enfrentar a Montenegro, duelo que debe ganar si quiere sacar un boleto para la próxima instancia.

(Imagen: @ariel_leporati)

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