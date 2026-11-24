En el marco del lanzamiento de una nueva edición de la Copa UC Sub-17, el presidente de Cruzados, Matías Claro, analizó un par de temas que por estos días tienen en vilo al club a falta de dos fechas para el cierre de temporada.

Uno de ellos tiene relación con la continuidad del director técnico Daniel Garnero, quien termina contrato en diciembre y ha sembrado dudas respecto del interés de la directiva en su continuidad en el club.

Sin embargo, el mandamás del cuadro estudiantil aclaró que "la continuidad de Daniel Garnero es la decisión más importante y la primera que tenemos que tomar. En eso estamos trabajando, pero tenemos que tener paciencia".

En esa misma línea, el dirigente adelantó que van a esperar "unas dos o tres semanas más para decidir por nuestro lado, juntarnos con Daniel Garnero, ver cuáles son sus pretensiones y ambiciones, y ver si podemos llegar a algún acuerdo que sea bueno tanto para él como para lo que quiere Universidad Católica".

De todas maneras, el timonel del elenco precordillerano aclaró que, de momento, no van a negociar con otros estrategos. "Descarto categóricamente cualquier contacto con algún técnico. Nosotros en eso tratamos de ser bastante serios. Hasta que no resolvamos la situación con Daniel, no vamos a contactar a ningún otro técnico", precisó.

Por otra parte, el empresario abordó el porvenir de Gary Medel, cuyo vínculo también expira el próximo mes. "Nosotros tenemos un cariño tremendo por Gary. Gary es una figura de Universidad Católica, tiene tatuado en el pecho la insignia de la UC, hizo las inferiores con nosotros e, insisto, tenemos un cariño muy grande con él. Así que nos juntaremos con él para ver cómo vamos a seguir", aseveró.

Así y todo, Claro remarcó que "no vamos a tomar ninguna decisión hasta que no termine el Campeonato y ahí evaluaremos todos los contratos que terminan a fin de año".

PURANOTICIA