Revelan que Colo-Colo quiso fichar a Leandro Fernández

La noticia de que Leandro Fernández no sería tomado cuenta en Universidad de Chile para la temporada 2026 generó un manto de incertidumbre sobre el futuro del delantero, quien tendría todo listo para jugar en Argentinos Juniors.

Sin embargo, el panorama pudo ser muy diferente, ya que según reveló La Tercera, el atacante trasandino habría sido sondeado por el archirrival del elenco laico, Colo-Colo.

Desde el citado medio apuntaron que los albos pasaron el límite de la intención y realizaron gestiones para poder firmar al "Lea", en un escenario donde presuntamente podría quedar libre y así negociar directamente con el conjunto de Macul.

Para acercar posiciones, en la publicación señalaron que el Cacique habría utilizado como una especie de intermediario a su goleador Javier Correa, quien tiene cercanía con Fernández por el pasado de ambos en el fútbol del otro lado de la cordillera.

Sin embargo y pese a que el ahora ex jugador azul recibió de buena manera el contacto y habría meditado la opción, lo cierto es que el cuadro popular nunca llegó a hacerle una oferta formal para cruzar la vereda.

