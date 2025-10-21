Revelan que a Manuel Pellegrini "le entusiasma mucho" dirigir a Chile y aseguran que "ha tenido varios contactos"

Si hay un entrenador que mucha gente en Chile quiere para que conduzca el nuevo proceso de la Roja es el de Manuel Pellegrini, debido a su exitosa carrera y realizada mayormente en Europa.

Sin embargo, el "Ingeniero" ha evitado dirigir al combinado nacional, incluso cuando su gran amigo Arturo Salah fue presidente de la ANFP.

Eso sí, esa situación cambiaría. Es que desde La Tercera dieron a conocer que en el entorno del estratego del Betis de España, aseguran que no descarta tomar al "Equipo de Todos" de cara al proceso de 2030.

"A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente", expresó un cercano al DT al citado medio.

"Pellegrini sabe que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja. Yo creo que, en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país. Por algo nunca quiso ir a Ecuador, Colombia o Brasil", añadió.

Consignar que el director técnico nacional tiene contrato con el Betis hasta junio de 2026, y la dirigencia del club trabaja en su renovación.

