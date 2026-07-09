Revelan nuevos detalles del interés de la Sampdoria por Justo Giani, figura de la UC

Desde Italia aseguran que el delantero argentino cuenta con la total aprobación de la dirección deportiva de Génova, que busca incorporarlo gratis en diciembre cuando finalice su contrato con los cruzados.
Universidad Católica podría enfrentar una importante baja de cara a la próxima temporada. Justo Giani, una de las principales figuras del cuadro cruzado durante la campaña 2026, despertó el interés de la Sampdoria de Italia, club que sigue atentamente su situación contractual.
En las últimas horas, desde Italia surgieron nuevos antecedentes sobre el interés del conjunto de Génova por el delantero argentino.
De acuerdo con el medio partidario Club Doria 46, el interés de la Sampdoria es real, aunque por ahora no existe una oferta formal por el atacante.
El citado medio señala que Giani cuenta con la total aprobación del director deportivo del club italiano, el portugués Américo Branco, quien tendría la intención de incorporarlo a fines de este año, cuando el contrato del futbolista con Universidad Católica finalice en diciembre.
No obstante, el conjunto cruzado mantiene una opción prioritaria para adquirir la totalidad del pase del delantero, lo que le permitiría extender su vínculo por tres temporadas más. De concretarse esa operación, cualquier club interesado deberá negociar directamente con la UC para concretar un eventual traspaso.
PURANOTICIA