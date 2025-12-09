Revelan los primeros dos nombres para ser el nuevo entrenador de Coquimbo Unido

Pese a que hizo historia al llevar a Coquimbo Unido a conquistar su primer título en la Primera División del fútbol chileno, Esteban González ya avisó que no continuará como entrenador del club de cara a la próxima temporada.

Por eso, en el cuadro "pirata" ya comenzaron la búsqueda de nuevo entrenador con miras al exigente 2026, donde tendrán que defender la corona en el torneo nacional y disputarán la fase grupal de la Copa Libertadores.

Y ya comenzaron a surgir los primeros nombres para reemplazar al "Chino" en la banca. Según dio a conocer "Redgol", uno de los candidatos que tendría el elenco nortino es el de Hernán Caputto, quien en este 2025 dirigió a Deportes Copiapó.

El estratego estaría en carpeta por su gran conocimiento del fútbol chileno, como DT de la Selección chilena Sub-17, además de Universidad de Chile.

En tanto, el periodista Manuel De Tezanos aseguró en "Balong Radio", su canal de YouTube, que "Coquimbo está buscando entrenador, podría ser (Lucas) Bovaglio", pues el adiestrador argentino no seguirá en la banca de Palestino, pese a clasificar a los árabes a la Copa Sudamericana.

PURANOTICIA