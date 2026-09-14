Revelan los motivos de Erick Pulgar para rechazar nuevamente a la Roja pese a la visita de Nicolás Córdova

A pesar de ser una de las grandes figuras de Flamengo, club con el cual renovó recientemente hasta 2029, Erick Pulgar volvió a quedar fuera de la nómina de la Selección chilena para los amistosos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Este lunes, La Tercera entregó detalles de un encuentro que tuvieron en Río de Janeiro el director técnico interino, Nicolás Córdova, y el Gerente de Selecciones nacionales, Felipe Correa, con el futbolista, quien les transparentó las razones que lo han mantenido alejado de la Roja.

De acuerdo con el matutino, en dicha oportunidad, trataron de convencer al antofagastino diciéndole que era pieza clave en el proyecto con miras al Mundial de 2030. Sin embargo, desde la Federación de Fútbol de Chile afirmaron que "no le interesa. No quiere jugar más por la Roja".

En esa misma línea, el citado medio reveló que el centrocampista considera "innecesario" retornar al combinado criollo, argumentando que se siente constantemente criticado tanto por la prensa como por la hinchada.

"A Pulgar le ha costado comprender el amplio nivel de cuestionamientos, sobre todo, por su estatus en el "Mengao". En el Fla es considerado un referente, casi un ídolo", agregaron en la publicación.

Consignar que la última vez que el jugador de 32 años defendió los colores del "Equipo de Todos" fue en octubre de 2024 en la caída por 4-0 ante Colombia en el camino a la Copa del Mundo de Norteamérica 2024.

Cabe recordar que Chile disputará tres partidos amistosos en la siguiente fecha FIFA: Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 de septiembre) y México (6 de octubre).

PURANOTICIA