Revelan la millonaria oferta que prepara el Liverpool por el fichaje de Darío Osorio

La primera temporada de Darío Osorio en el fútbol europeo fue de ensueño. El joven delantero chileno se consagró campeón de la Superliga de Dinamarca con el FC Midtjylland, elenco donde fue figura y puntal para lograr el título.

Y tras su destacada primera campaña en el conjunto escandinavo, el oriundo de Hijuelas podría dar un nuevo salto en su carrera. Es que ya es pretendido por varios poderosos clubes del Viejo Continente, entre ellos nada menos que el Liverpool de Inglaterra.

Según dio a conocer La Tercera, el conjunto de Anfield prepara una oferta de entre ocho y diez millones de dólares para quedarse con un porcentaje mayoritario del pase del atacante nacional.

En tanto, el subdirector deportivo del FC Midtjylland, Ove Pedersen, no quiso profundizar sobre esta supuesta oferta del elenco británico. "Comprenderán que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es esta la forma en que trabajamos", expresó al citado medio.

"Solo le puedo decir que Darío Osorio es un gran jugador y ha hecho una gran temporada", añadió Pedersen sobre el chileno.

