Revelan empresa que pujaría por el "naming right" del nuevo Monumental de Colo-Colo

Colo-Colo avanza a paso lento pero seguro en el proyecto de remodelación del estadio Monumental, iniciativa que tras su anuncio en el marco del centenario de la institución durante el año 2025 parecía que había perdido fuerza.

Sin embargo, durante los últimos días diversos reportes dieron cuenta de que el club seguía trabajando en la renovación del reducto de Macul, el cual tendría a una importante empresa pujando por conseguir el "naming right".

Se trata de Red Bull, marca austriaca de bebidas energéticas y que tiene un fuerte vínculo con el fútbol a través de equipos como el RB Leipzig (Alemania), RB Salzburgo (Austria) y New York RB (Estados Unidos), entre otros.

La información fue dada a conocer por The Clinic, que aseguró que "existe un acercamiento entre la empresa austriaca y Colo-Colo para quedarse con el naming right de la renovada casa. Aunque sigue quedando plazo para definir el patrocinio, Red Bull es una de las marcas que ha mostrado mayor interés".

Cabe recordar que a mediados de marzo, el conjunto albo publicó una imagen donde aparecía el logo de la compañía europea como nuevo auspiciador, lo que en su momento levantó especulaciones sobre el vínculo con la multinacional.

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