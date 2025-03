Revelan el motivo que gatilló la ausencia de Carlos Palacios en entrenamiento de Boca Juniors

Carlos Palacios ha estado por estos días en el centro de la polémica en Argentina, luego de que no se presentara al entrenamiento del lunes que había fijado su equipo Boca Juniors, tras haber estado durante el fin de semana en nuestro país.

Con el paso de las jornadas se han ido conociendo mayores detalles de lo ocurrido y este jueves, Diego Moroig, periodista de ESPN que cubre constantemente lo que sucede en el cuadro "xeneize", dio a conocer la versión que entregó el propio futbolista al elenco auriazul.

En ese sentido, el comunicador aseguró que "al menos la versión que le dio a Boca a nivel dirigencial, es que iba manejando su auto rumbo al aeropuerto con familiares y que tuvo un pequeño accidente, pero accidente al fin automovilístico. Y como él manejaba se tuvo que quedar a brindar los datos y los papeles y demás, y eso obviamente lo terminó demorando".

Asimismo, el profesional indicó que "habló tanto a nivel dirigencial como a cuerpo técnico y plantel explicando su situación y el motivo que lo llevó a perder el vuelo y a llegar tarde".

Por último, Monroig sostuvo que debido a las razones esgrimidas por la "Joya", el club decidió no multarlo ni sancionarlo. Así y todo, se especula con que no será titular en el duelo de este domingo entre Boca Juniors y Newell's Old Boys.

