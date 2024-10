Revelan el motivo por el que ''cortaron'' a Gary Medel de Boca Juniors

Nada de bien lo está pasando Gary Medel en su segunda etapa en Boca Juniors. El futbolista chileno fue "cortado" por el nuevo técnico Fernando Gago y todo apuntaba a que era por un motivo futbolístico.

Sin embargo, en las últimas horas desde Argentina dieron a conocer que el estratego del cuadro xeneize no considera al bicampeón de América con la Roja por un tema físico.

"Averigüé qué pasó y me dijeron que fue por una cuestión física. Si bien no especificaron puertas adentro que sus exclusiones estuvieran directamente relacionadas con la balanza, los únicos jugadores que no fueron convocados fueron Fabra y Medel", expresó el periodista Leandro Tato Aguilera en TyC Sport.

Además, agregó que "luego de recibir el indulto de Gago, quien señaló en sus primeras declaraciones como DT que todos arrancarían de cero, Fabra emprendió una ardua rutina de trabajo para ponerse a punto".

Consignar que desde que arribó Gago a la banca de Boca Juniors, el formado en Universidad Católica no ha sumado minutos, por lo que todo indica que el chileno dejará el club de cara a la próxima temporada.

