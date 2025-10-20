Revelan el aforo solicitado por Colo-Colo para recibir a D. Limache en el estadio Nacional

Luego de perder por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, Colo-Colo tendrá la oportunidad de dar vuelta la página el próximo lunes, cuando baje la cortina de la fecha 25 de la Liga de Primera recibiendo a Deportes Limache.

A raíz del concierto que la banda estadounidense Imagine Dragons ofrecerá este martes en el estadio Monumental, el "Cacique" optó por trasladarse hasta el Nacional para enfrentar al "Tomate Mecánico".

Y de acuerdo a radio Cooperativa, el conjunto popular solicitó un aforo de 31 mil personas en el recinto de Ñuñoa, donde no hará uso de la galería sur para optimizar la seguridad del evento.

Ahora, todo está en manos de las autoridades, quienes deben revisar la planificación del elenco albo y decidir si aprueban la petición del cuadro de Macul.

Cabe señalar que el horario del partido fue modificado, ya que se disputará a las 18:00 horas y no a las 20 como estaba programado.

PURANOTICIA