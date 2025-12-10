Revelan detalles sobre la inminente renovación de Charles Aránguiz en la U. de Chile

Pese a que solamente logró clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile tuvo a Charles Aránguiz como una de sus grandes figuras, siendo elegido como el mejor futbolista de la temporada 2025 del balompié nacional.

Y aunque hace semanas habían dudas sobre su continuidad en el cuadro azul, todo indica que seguirá de cara a la siguiente campaña. Es que el propio "Príncipe" lo dejó en claro en un mensaje que publicó en sus redes sociales, al expresar: "Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece".

En ese sentido, en ESPN Chile entregaron más detalles de la situación del mediocampista en el conjunto estudiantil.

"Aún no está oficializada por parte del club, pero ya está ok. Va a continuar por un año más, hizo una publicación en sus redes sociales ya proyectando lo que va a ser el próximo año con Universidad de Chile", contaron.

"Lo que faltaba para la firma eran detalles menores que tienen que ver por cumplimiento de objetivos y con eso ganar algunos bonos más, la U entiendo que cedió y sacó las cláusulas que Aránguiz no estaba de acuerdo", añadieron.

