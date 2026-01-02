Paulo Díaz habría rechazado una oferta de club de La Liga de España para salir de River Plate

Una sorpresiva decisión habría tomado Paulo Díaz, quien cerró el 2025 cumpliendo un rol secundario en River Plate, escenario que permitió que proliferaran los rumores sobre su futuro en el club.

En ese sentido, el medio "El Crack Deportivo" reveló que el cuadro argentino recibió una oferta de parte de Elche, elenco que ocupa el noveno lugar de La Liga de España, y que habría manifestado interés por el chileno.

Sin embargo, el citado medio reveló que pese a la poca consideración que tuvo durante el segundo semestre en el equipo que adiestra Marcelo Gallardo, el central habría rechazado el ofrecimiento.

El principal motivo de esta sorpresiva decisión, es que el conjunto "ilicitano" no habría podido costear el sueldo que recibe en el equipo millonario.

PURANOTICIA