Arturo Vidal aclara sus funciones como presidente de la selección chilena en el Mundial de la Kings League

En vísperas del debut de Chile en la Copa del Mundo de la Kings League, popular torneo de fútbol 7 creado por el exdefensa Gerard Piqué y el streamer español Ibai Llanos, Arturo Vidal salió a aclarar cuáles serán sus funciones en su rol de presidente del cuadro criollo.

En conversación con Canal 13, el volante explicó que "es bueno abrirse a nuevos mundos. Yo sigo en Colo-Colo y esperamos el 2026 tener un mejor año que el 2025, pero también apareció esto y me tiene muy motivado. Soy el Presidente y vamos a estar a cargo de los En Vivos y cuando nos toque jugar vamos a estar en las transmisiones y mostrando a la gente lo que hay que hacer y cómo se juega u opinando cuando se tenga que opinar".

Asimismo, el oriundo de San Joaquín indicó que "si bien no siempre voy a tener la posibilidad de viajar, estaremos apoyando desde acá, desde la distancia. Me voy a involucrar y estaré bien metido en esto y ayudando al equipo para que gane".

Respecto a su razón para entrar en el certamen, el "King" sostuvo que "me motivó por la gente que me ha demostrado que es fanática de la Kings League, eso lo han demostrado mucho en redes sociales y a mi hijo también le gusta".

"Además, conozco a Gerard Piqué y tenemos una muy buena comunicación. Y cuando se han hecho campeonatos y se dan finales, las personas demuestran su fanatismo de esta liga, es decir, convoca harta gente y he sentido que la gente está feliz con este Mundial", agregó el jugador del "Cacique".

Por último, Vidal alabó su excompañero en la Roja sub-20 y principal figura del elenco nacional, Mathías Vidangossy. "Él es un crack en esto y nos va a servir mucho… sabe perfecto cómo se juega y maneja todo muy bien. Está muy preocupado por el equipo y vinculado con los jugadores y con la selección en general que llevaremos, la cual va a ser fuerte", finalizó.

Cabe señalar que el primer partido de Chile en el torneo será este sábado 3 de enero a las 15:00 horas ante Países Bajos.

