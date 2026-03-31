Respaldo total y apuesta al futuro: Mosa destaca el sello juvenil de Ortiz en la antesala del duelo ante Huachipato

En la antesala del compromiso frente a Huachipato por la Copa de la Liga, el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tuvo palabras de reconocimiento para la gestión de Fernando Ortiz. El dirigente enfatizó que el estratega trasandino ha establecido un hito en la promoción de talentos locales, asegurando que, en sus tres lustros vinculado al club, no había presenciado un compromiso similar con las divisiones inferiores.

El cuadro popular se alista para medir fuerzas con los acereros este miércoles, buscando consolidar el alza futbolística mostrada recientemente. Mosa analizó esta evolución, señalando que el rendimiento del plantel le genera cada vez mayor satisfacción. "A medida que han ido pasando los partidos me ha ido gustando más, porque el equipo gana confianza y eso permite dar el siguiente paso en el juego. Se fueron varios jugadores, llegaron otros y también se han incorporado juveniles que hoy están siendo titulares", comentó el empresario puertomontino en conversación con TNT Sports.

Respecto a la continuidad del entrenador, el directivo reveló que la mesa directiva optó por respaldar el proceso a fines del año pasado, pese a que existía la opción contractual de terminar el vínculo. "Nosotros teníamos la herramienta en diciembre para decir: 'Don Fernando, muchas gracias por todo, pero vamos a hacer un giro'. Lo conversamos todos los directores y, dada la seriedad de Fernando y su cuerpo técnico, decidimos continuar. Sabíamos que con mayor tiempo de trabajo le iba a encontrar la vuelta", detalló el timonel del Cacique.

La confianza en el proyecto radica, en gran medida, en la visión a largo plazo que ha inyectado el técnico. Según Mosa, la prioridad otorgada a la formación fue un factor determinante: "De los 15 años que llevo en Colo Colo, nunca vi un técnico que tome tanto en cuenta a los juveniles. Tenemos una gran cantidad de jugadores en consideración. La mirada tiene que ser futurista y veíamos en Fernando Ortiz a una persona a la que sí le interesa nuestra cantera", sostuvo.

Pese al optimismo por el presente institucional, el presidente de la concesionaria mantuvo la cautela sobre los objetivos de la temporada. "Estamos contentos, pero no hay que celebrar nada todavía porque no hemos ganado nada y tenemos que ir paso a paso. Esta institución tiene que ir por todas las competencias", concluyó el dirigente, subrayando la exigencia que pesa sobre el club en cada torneo.

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