Reprograman partido clave entre Chile y Bolivia por un cupo al Mundial Sub-17 de Qatar

Tras quedar en cuarto lugar de su grupo en el Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, la Selección chilena quedó emparejada con Bolivia para disputar uno de los playoffs por un cupo a la Copa del Mundo de Qatar.

El choque entre la Roja y la Verde estaba programado inicialmente para este miércoles a las 19:00 horas. Sin embargo, hubo un cambio de planes de último minuto.

Según informó el propio conjunto criollo, debido a una alerta de mal tiempo Conmebol aplazó el compromiso para el jueves a las mismas 19:00 horas.

Cabe recordar que el ganador de este encuentro accederá directamente al certamen planetario, mientras que perdedora tendrá una última chance ante quien resulte derrotado en el cruce entre Uruguay y Venezuela.

(Imagen: @LaRoja)

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