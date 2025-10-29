Reprograman el partido de la UC ante O'Higgins y se disputará en paralelo al de Coquimbo contra U. La Calera

En las últimas horas se venía especulando sobre un posible cambio de programación en el partido de Universidad Católica frente a O'Higgins, el cual estaba fijado para las 20:30 horas de este sábado en el Claro Arena.

El motivo pasaba porque si los "cruzados" no ganan, Coquimbo Unido sellaría el título del Campeonato Nacional sin jugar su partido ante Unión La Calera, programado para las 17:30 horas de este domingo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Y la ANFP confirmó el cambio de horario del cotejo de la UC ante los celestes, que ahora se disputará el domingo en paralelo con el encuentro de los "piratas".

El nuevo horario de la 26° fecha ya aparece consignado en el sitio oficial del Campeonato Nacional.

Consignar que el conjunto aurinegro es el exclusivo líder del certamen, con 62 puntos, seguido por el elenco de la franja, con 48.

