Reprograman duelos de Colo Colo y la U en medio del parón mundialista

La programación de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile para el domingo 14 de septiembre generó un efecto dominó en la Liga de Primera, particularmente en la fecha 23 del certamen.

Es que dicha jornada se disputará precisamente el fin de semana en que albos y azules definirán el historiado certamen, el cual había sido fijado inicialmente en enero pasado.

Frente a este problema de calendario la ANFP tomó una firme decisión y optó por aplazar para los pleitos del Cacique y el Romántico Viajero para fines de mes, en pleno parón por el Mundial sub 20 que se realizará en nuestro país.

Así las cosas, el cuadro popular recibirá a Deportes Iquique a partir de las 19:00 del viernes 26, mientras que el elenco laico se verá las caras con Deportes La Serena desde las 15:00 del domingo 28.

