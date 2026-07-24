Representante de Vozinha aborda el interés de Colo-Colo: "Hay algunos contactos en curso, pero nada concreto"

Tras la negativa del uruguayo Santiago Mele, Colo-Colo volvió a poner su atención en el arquero caboverdiano Vozinha, una de las revelaciones de Cabo Verde en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, como una de las alternativas para reforzar la portería del cuadro albo.

En medio de las versiones sobre una posible llegada al conjunto de Macul, el representante del experimentado guardameta, Adilson dos Santos, se refirió al interés que ha despertado el futbolista de 40 años durante el actual mercado de fichajes.

"En las últimas tres o cuatro semanas, hemos tenido algunas conversaciones en el mercado, pero no hemos estado en negociaciones avanzadas con muchos clubes", señaló en entrevista con AS Chile.

Consultado específicamente por la opción de Colo-Colo, el agente reconoció que existen acercamientos, aunque aclaró que aún no hay avances significativos.

"Hubo una charla y hay algunos contactos en curso, pero nada concreto por el momento".

En esa misma línea, Dos Santos insistió en que las conversaciones todavía están lejos de convertirse en un acuerdo.

"Siendo completamente transparente, hoy te diría que nada está finalizado ni suficientemente avanzado".

Además de Colo-Colo, otros clubes que habrían consultado por la situación de Vozinha serían Ceará de Brasil e Inter Miami, que también seguirían de cerca al experimentado arquero caboverdiano.

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