Representante de Fernando Ortiz confirma ofertas desde el extranjero pero aclara: "Está enfocado en salir campeón en Colo-Colo"

Desde hace varias semanas, se encendieron las alarmas en Colo-Colo ante los rumores sobre posibles ofertas desde el extranjero por el técnico del Cacique, Fernando Ortiz.

La situación tomó fuerza en las últimas horas, justo cuando el cuadro albo se prepara para disputar el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile. En ese contexto, el representante del entrenador argentino, Gastón González, confirmó que han existido contactos por el “Tano”.

"Es verdad que lo han llamado de clubes mexicanos y de otros lugares del mundo. También a mitad de año", expresó el agente en conversación con La Tercera.

Pese a confirmar el interés, González puso paños fríos a una eventual salida del estratega y aseguró que su principal objetivo está puesto en Colo-Colo y en la lucha por el título.

"Está enfocado en salir campeón en Colo-Colo. Es verdad que está en el radar de otros clubes, pero me ha pedido que lo dejemos enfocarse en sacar campeón en Colo Colo. Me ha dicho que a fin de año verá qué hacer".

De esta manera, el futuro de Ortiz en el Estadio Monumental quedaría sujeto a una evaluación una vez finalizada la temporada, mientras el entrenador mantiene su atención en los objetivos deportivos del conjunto albo.

"Cuando la dirigencia lo estime, analizaremos una eventual proceso de renovación", sentenció el representante del adiestrador trasandino.

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