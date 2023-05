Representante aseguró que Nery Domínguez se quedará en la U: "Tiene contrato hasta fin de año y lo vamos a cumplir"

En las últimas horas se encendieron las alarmas en Universidad de Chile luego de que surgiera el rumor de una posible salida del argentino Ney Domínguez, quien ha perdido protagonismo en el elenco que dirige Mauricio Pellegrino.

Tras llegar como la principal solución a los problemas defensivos de los "azules" a mediados de 2022, el trasandino perdió el puesto ante Luis Casanova y Matías Zaldivia, quedando relegado al banco de suplentes.

Tomando en cuenta esta situación y considerando que los laicos no cuentan con cupos de extranjeros disponibles, en las últimas horas circuló el rumor de una eventual partida del zaguero, lo cual fue descartado por su representante, Gerardo Girone.

En diálogo con radio Agricultura, el agente aseguró que Domínguez "llegó ayer a Argentina. No he tenido ninguna comunicación de la dirigencia sobre Nery sobre si lo quieren sostener o no lo quieren sostener. No me he comunicado con gente de la U".

En la misma línea, subrayó que "Nery está cómodo, tiene contrato hasta fin de año y lo vamos a cumplir. Hasta el 31 de diciembre él se va a quedar en la U, después, no sé".

Por último, Girone dejó en claro que el ex hombre de Racing Club "está contento, está cómodo, está en un equipo grande y le gusta Santiago".

