Renato Paiva da un portazo y se baja de la carrera para ser el nuevo director técnico de la U

Universidad de Chile está en plena búsqueda de nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini por los malos resultados en el inicio de esta temporada 2026.

Uno de los candidatos que sonaba para convertirse en el nuevo técnico del cuadro azul era el portugués Renato Paiva. Sin embargo, el representante del estratego, Mohamed Afzal, le dio un portazo al conjunto estudiantil, al asegurar que ya no hay ninguna posibilidad.

"Supimos que Universidad de Chile se quedó sin técnico, pero en estos últimos días no tuvimos más contactos con ellos. En ese aspecto, el club chileno es algo que ya no está en nuestros planes inmediatos. Renato Paiva está encaminado en otras situaciones", reconoció el agente en conversación con La Tercera.

Consignar que el DT ya fue opción en los universitarios a principios de temporada, pero no se concretó porque esperaba un sueldo de entre 1,3 y 1,5 millones de dólares por año y los laicos ofrecieron 1,1 millones.

De esta manera, de momento los principales candidatos para sentarse en la banca de la U serían Fernando Gago, Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y Javier Gandolfi.

PURANOTICIA