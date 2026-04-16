Renato Gaúcho estalla contra el árbitro tras caída de Vasco ante Audax Italiano y apunta a la Conmebol

Un hito sin precedentes para sus registros consiguió este miércoles el elenco de Audax Italiano en el marco de la Copa Sudamericana. Al imponerse por 2-1 en condición de forastero frente a Vasco da Gama, el conjunto floridano abrochó su primera victoria en tierras brasileñas por competencias internacionales.

El tropiezo como local generó un profundo malestar en las huestes del Gigante de Colina. Una vez finalizado el compromiso contra los itálicos, el entrenador Renato Gaúcho no se guardó nada y arremetió duramente contra el desempeño de los jueces.

Durante la respectiva conferencia de prensa, el adiestrador recordó la polémica de su primer partido del torneo, cuando decidió enviar a un equipo suplente y no trasladarse a Argentina para el duelo contra Barracas Central. En ese contexto, el estratega disparó: "No viajé, me criticaron y la Conmebol gritó. ¿Va a gritarle la Conmebol al árbitro? ¿O a mí?".

Lejos de calmar los ánimos, el director técnico continuó con sus descargos hacia el ente rector del fútbol sudamericano, argumentando una supuesta disparidad de criterios. "La Conmebol debería preocuparse por quién va a arbitrar los partidos. Pero nadie está poniendo excusas por la derrota. ¿Va a multar la Conmebol al árbitro? No se sabe, pero si el club comete el más mínimo error, es una multa. ¿Y nos perjudicaron? ¿Van a armar este escándalo de la misma manera que lo hicieron conmigo cuando no fui a Argentina? Doble moral", complementó.

Finalmente, el brasileño individualizó sus cuestionamientos en la figura del árbitro principal del encuentro, Hernán Heras, detallando cobros específicos que, a su juicio, mermaron a su escuadra. "La expulsión de Joao Pedro fue injusta, no sé por qué expulsaron a Carlos Cuesta. Desde el primer tiempo nos perjudicaron. Hablo mucho con los jugadores, les pido que mantengan la calma, pero a veces es difícil. Un arbitraje como el de ahora hace perder los estribos", sentenció.

PURANOTICIA