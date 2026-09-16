Remo chileno brilla en las Suramericanas 2026 con tres oros y una plata en una sola jornada

Sencillamente brillante fue la jornada de este miércoles para el remo chileno en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, Argentina.

Luego del oro conquistado a primera hora por las hermanas Antonia y Melita Abraham en el dos sin timonel femenino, el Team Chile continuó sumando medallas en esta disciplina.

Los representantes nacionales César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes se quedaron con la medalla de plata en la prueba de cuatro sin timonel masculino (M4-), aportando una nueva presea para la delegación chilena.

Pero la cosecha no se detuvo ahí. Posteriormente, llegaron dos nuevos oros para Chile. Alfredo Abraham y Andoni Habash se impusieron en el dos pares de remos, mientras que el equipo femenino nacional, liderado nuevamente por las hermanas Abraham, consiguió el triunfo en el ocho con timonel.

De esta manera, el remo se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada para el Team Chile, con un total de tres medallas de oro y una de plata conquistadas este miércoles.

Con estos resultados, Chile suma nueve medallas de oro, ocho de plata y 13 de bronce, acumulando 30 preseas en total y ubicándose en el cuarto lugar del medallero de los Juegos Suramericanos 2026.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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